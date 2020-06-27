台電副總經理徐造華說，台中電廠除滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力。（翻攝照片／陳世宗台中傳真）

台中火力發電廠2號機於25日開始投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，26日中火發電量又增加成為全國發電量最大的地方；副市長黃國榮27日再次率隊稽查中火運作情形，強調市府已蒐集完備證據，將依據空污法規定裁罰，最高可罰2000萬元罰鍰，下週完備行政程序後，並依法將台電負責人函送法辦，顯示市府執法及捍衛中部人健康的決心。

台電指出，夏季用電尖峰即將來臨，6月中旬以來已8度打破今年用電量紀錄，5度打破歷年6月用電量紀錄，來到3717萬瓩。預估今年夏季尖峰更可達3791 萬瓩。再加上台中電廠1號機需利用連假停機檢修，部分燃氣機組為因應秋冬空污季優先調度的需求，需利用夏季大修，因此需要台中電廠2號機加入供電行列，以度過夏季用電尖峰。

台電副總經理徐造華說，台中電廠除滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，更何況近年來台中市工商建設快速發展，用電需求也逐步攀升。用電量已從103年的257億度，增加到108年315億度，5年來增加20％，已超過台中電廠的發電量，中火２號機需要運轉。

且根據統計，108年中部地區，包括苗栗、台中、彰化、南投及雲林等縣市，超過8成的時間發電量少於用電量，須仰賴外援。僅不到2成的時間境內電力設施所發電量足夠自己使用。

針對中火2號機加入供電行列的合法性，台電再次強調，環保署撤銷市府將機組廢證的裁罰處分後，機組可以原許可證條件操作，因此機組運轉合乎法律規定。

徐造華強調，端午連假以來，中市府27日是第3次入廠稽查，台電呼籲市府機組合法運轉沒有問題，市府可以放過電廠員工與市府公務員一馬，讓電廠人員能專心運轉，市府公務員能專心市政，大家一起為穩定供電與環境保護來努力。

(中時 )