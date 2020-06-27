徐乃麟「觀腳相」後直指賴薇如的感情面臨抉擇關頭。（狼谷育樂台）

由徐乃麟（乃哥）和兒子徐新洋共同主持的狼谷育樂台《星光歡樂城》，本周日（6／28）播出賴薇如穿戰袍前來踢館，不只成為第一個打徐乃麟腳的來賓，還從他私人皮夾贏走3千元！徐乃麟還現場「觀腳相」，告誡賴薇如：「感情面臨了抉擇的時刻，對方很花，你自己心知肚明吧！」讓她緊張語塞，只能傻笑。

賴薇如全身穿著螢光粉色緊身洋裝出場，霸氣揚言「螢光」就是要「贏光」所有獎金，後來真如她所說，從「決戰骰子樂」到「激爆鯊很大」都沒有輸過，吸引了徐乃麟想作弄她，指名要跟她單挑兩人叫骰！鬼靈精怪的賴薇如要徐乃麟自掏腰包給獎金，他大笑：「沒問題！妳贏我，不只給妳打腳當懲罰，我個人再加碼3千！」賴薇如最後真的幸運挑戰成功：「沒想到我玩遊戲可以贏乃哥！」

徐乃麟雖一度搞笑想逃，但最後也乖乖脫下鞋襪，坐在椅子上等待賴薇如用愛的小手懲罰他。這是節目播出後，首次有來賓能打到乃至尊的腳，腳的命運掌握在別人手上，只見徐乃麟緊張說：「不要用棍子的地方喔，要打中間！」痛苦表情笑翻眾人。

後來徐乃麟表示自己善於「觀腳相」，賴薇如即在鏡頭前秀出腳底板。徐乃麟看完表情嚴肅說：「妳最近感情面臨到抉擇的時候，是吧？對方想放又捨不得，但妳大概已經決定了。」此話一出讓賴薇如表情瞬間變調，不好意思地說：「抉擇是在於會不會…結婚。」徐乃麟接：「妳年紀是該結婚了，但妳還是有很多的不放心，因為這男的太花了，對不對？」賴薇如被問得語塞，笑說不想承認，而徐乃麟也突露長輩語氣，跟賴薇如說：「妳自己心知肚明，看我講得準不準！」

同場來賓蘇心甯、謝京穎、趙正平就沒這麼幸運，他們因為叫骰遊戲屢敗，竟淪落到三人擠在同張貴妃椅，還像蓋棉被一樣，蓋著防曝光大毛巾，超詭異畫面讓徐乃麟和徐新洋笑到「併軌」，直呼：「這畫面看起來太像在MOTEL了吧！」蘇心甯還頻頻對徐乃麟放電撒嬌，讓他大喊：「等我兒子不在，再講這種話。」徐新洋則手摀耳朵撇過頭，笑說：「我現在開啟靜音模式了！」本集《星光歡樂城》於6月28日晚間10點在狼谷育樂台播出。

(中時 )