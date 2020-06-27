美國6月26日新冠肺炎單日確診超過4萬例，再度刷新紀錄。

雖然新冠肺炎疫情狂襲全美，26日單日新增確診超過4萬例，再度刷新紀錄，但美國總統川普似乎心意已決，走出白宮，進行造勢活動。

據CNN新聞網27日報導，川普在總統大選造勢活動中，一直設法帶入民主黨對手拜登的健康問題。不過他也愈來愈擔心，要是萬一自己染上新冠肺炎，會呈現出什麼形象。雖然他拒絕公開戴口罩，又拚命想要舉辦容易散播病毒的大型造勢活動，堅持要加強消毒清潔以自保。

據了解相關安排的消息人士透露，在他抵達病毒肆虐的造勢地點前，所到之處，都由先遣安全與醫療團隊加強檢查。而川普預定要上的洗手間，都經過特別洗刷與消毒。此外，幕僚密切控管可能與總統接觸的對象，以確保他們接受檢測。

川普堅持，他絕對不能染病，同時他也強烈意識到，染病的總統不僅會影響人民對他的觀感，也會損及他領導因應新冠疫情大流行的能力。因此，隨著他決定向前邁進，積極造勢，身邊的防護罩也更厚了。

事實上，早在疫情開始爆發時，川普就告訴幕僚，必須不計一切代價，讓他避免感染。而隨著疫情變本加厲，一切措施也變得更嚴密，從隨時消毒雙手，演變到需要數十名工作人員進行的檢測。

(中時電子報)