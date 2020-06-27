根據食藥署2019年「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」，首次濫用藥物的年齡以年輕人居多，其中20到29歲的年輕人就佔了45％，若加上30到3歲、19歲以下，青壯年族群的比例就已突破9成，顯示濫用藥物有年輕化趨勢。

台灣吸食毒品的人數約有23萬人，而多數人的第一口毒都發生在年輕時期。根據食藥署統計，首次嘗試毒品的年齡以20到29歲居多，佔45％，其次是30到39歲（34.9％）、19歲以下（20.9％）、40到49歲（7.4％），50歲到59歲佔1.4％，60歲以上則不到1％。

食藥署科長吳敏華表示，食藥署統計資料顯示，首次嘗試毒品者以年輕人居多，若將19歲以下、20到29歲、30到39歲合計，青壯年族群佔比就超過9成。而絕大多數人嘗試毒品的原因是紓解壓力（32.7％）、藥物依賴（29％）及同儕影響11.6％。

吳敏華表示，以年輕人而言，19歲以下的青少年面臨的都是成長、課業、人際關係的議題，20歲以上則面對人生衝刺期，30歲以上則可能面對結婚、工作等各方面的壓力。若無法找到合適的紓解方式，不小心嘗試了毒品，就會造成嚴重的後果，甚至威脅生命。

食藥署提醒民眾，面對陌生人邀約或送來未知飲料或食品，切莫輕易嘗試，應勇敢拒絕。另外，平時應培養健康積極生活型態，千萬別選擇使用毒品來逃避現實問題或麻醉自己，可從「防毒防身五錦囊」五大防身招式做起：

一、「親子關係要經營」，維持良好家庭關係與互動，親子共同成長；

二、「抗壓自信要建立」，勇於面對壓力，培養解決問題的能力及個人自信；

三、「健康休閒要培養」，從事有益身心休閒活動及良好運動習慣；

四、「反毒觀念要落實」，落實正確觀念，切莫心存僥倖，好奇嘗試各種易導致成癮的物質；

五、「是非場所要遠離」，減少涉足有染毒風險之特殊場所，以免牽扯無謂紛爭。

食藥署表示，倘若周遭親友有不慎染毒相關問題，可撥打免費戒毒成功專線0800-770-885 (請請您 幫幫我)尋求協助。連假輕鬆之餘，也別忘杜絕任何染毒機會，遠離毒癮人生高利貸。

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(中時 )