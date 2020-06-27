「MOMO」購物網驚傳疑似會員個資外洩，詐騙集團按圖索驥打電話給消費者，冒充網站客服行騙，刑事局165反詐騙諮詢專線從今年2月起陸續接獲民眾通報，表示在MOMO購物網消費後遭遇詐騙，累計至6月21日止，被騙人數已達192人，財損金額達2824萬餘元。

高雄市一名40歲陳姓女老師，日前接到假冒MOMO客服人員的詐騙電話，歹徒於銀行下班時段來電，詢問陳女是否近日有在該網站消費1萬5000元，並是用哪一家信用卡刷卡消費？

接著另名歹徒假冒銀行客服人員來電，表示陳女的帳戶會在晚上12時自動扣款，誆稱只要配合即可取消扣款，要求她下載其他銀行的網路銀行APP進行設定，陳女不疑有他依照歹徒指示操作網路銀行APP，不斷把帳戶內的錢匯給了詐騙集團都未察覺，直到隔日早上打電話給銀行客服人員才發現受騙，總共損失79萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙專線每周均會公布高風險網路賣場名單，MOMO購物網疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年4月迄今已連續13周上榜，顯然在資安防護上出現漏洞，呼籲民眾應慎選資安防護機制完善之優良電商，以保障自身財產安全。

刑事局亦再次呼籲，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒網站及銀行客服人員來電行騙，並且會把來電顯示竄改為真正的銀行客服專線號碼，藉此取信被害人。民眾接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設分期付款」、「重複扣款」、「連續扣款」、「需配合操作ATM或網路銀行」協助「取消交易」、「解除設定」等詐騙關鍵字就要提高警覺，再次強調ATM及網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能，有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )