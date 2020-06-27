氣象局對13縣市發布大雨特報！(圖擷自氣象局)

氣象局對13縣市發布大雨特報！對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(27)日新北至屏東、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

氣象局15時29分針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，大雷雨持續時間至16時30分止，請民眾多加留意。

(中時電子報)