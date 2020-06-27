高雄市長補選呈現三足鼎立局勢，國民黨兵分四路輔選參選人李眉蓁，各地議員將組團南下高雄陪同掃街、拜票，立法院黨團將配合安排考察，黨中央提供空戰資源，高雄市黨部則打陸戰。
李眉蓁發言人呂謦煒並表示，未來當然會邀請韓國瑜站台，但還要看韓國瑜的時間跟安排，具體事宜仍在規劃當中。
原高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選將在8月15日投票，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁對戰民進黨籍、前行政院副院長陳其邁，以及台灣民眾黨徵召的親民黨籍高雄市議員吳益政。
黨內人士表示，高雄市長補選對國民黨來說是重中之重，背負著不能掉到第3名的壓力，否則將重傷黨主席江啟臣的領導威信，也對國民黨南台灣發展不利。
國民黨中常會24日移師高雄召開，會後黨中央與地方進行輔選幹部會議。目前初步定調，兵分四路助李眉蓁。
在議會系統部分，黨內人士表示，黨中央將協調各地議員組團南下陪同李眉蓁拜票、掃街等；立法院黨團則會安排南下考察行程。
黨內人士說，國民黨中央會挹注空戰資源，像是日前黨副秘書長李彥秀、柯志恩即與李眉蓁在高雄合體開直播，拉抬李眉蓁的網路聲量；至於傳統組織戰方面，則仰賴高雄市黨部與高雄市議員的通力合作。
據了解，李眉蓁將會在29日舉行記者會公布初步競選團隊名單。李眉蓁日前表示，盼邀請前高雄市長韓國瑜團隊助選，遭民進黨批李眉蓁是韓國瑜代理人。
對於這場選戰要如何定調和韓國瑜的關係，國民黨內有不同意見，有人認為，若李眉蓁找韓國瑜站台、助選，恐怕讓外界認為國民黨沒有反省的能力，不利選情。
不過，有黨內立委認為，韓國瑜被罷免的原因是「落跑」參選總統，跟高雄市政是兩回事，連總統蔡英文都要陳其邁延續高雄好的市政，國民黨何必否定韓國瑜的政績。
不具名立委認為，高雄民眾也厭惡藍綠惡鬥，若民進黨一直把韓國瑜當作提款機，勢必會引起民眾反感。
(中時電子報)
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