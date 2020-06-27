台北市長柯文哲昨晚在臉書坦言，2018年平權公投時投「廢票」，柯文哲認為，「價值」與「人權」議題，不該用投票拼輸贏。對此，民進黨立委范雲今在臉書痛批，柯文哲在性平價值上與主權價值依樣前後不一，不僅讓台北市政府性平火車頭開倒車從柯市長開始，更凸顯柯文哲企圖欺騙那些心中保有進步價值的選民。

針對柯文哲昨在臉書表示，他認為，人權不能公投，所以2018年底的性平公投是投廢票。范雲認為，首先要弄清基本立場，無論人權能不能公投，請問柯市長對於婚姻平權，到底支不支持？因為這是基本人權立場的問題。但是，從柯市長三次針對同志能否合法成家，我們完全看不出柯市長對於人權基本題，究竟是支持還是反對。

對於柯粉護航稱，性平釋憲案是台北市政府提出，北市府也做了彩虹地景等，范雲說，其實，北市政府在台灣性別平等的歷史上，本來就一直是超前領先的，在陳水扁、馬英九擔任台北市長時都是如此，台灣第一個政府層級的婦女權益促進會（後更名為台北市女性權益促進委員會），北市府就是陳水扁時期成立，陳水扁還是第一個開放市長公館給同志團體辦活動（雖然後來答應主持同志婚禮爽約）。

馬英九擔任市長時期，任內提出預算舉辦「台北同玩節」。此外，北市府也是第一個有「性別平等辦公室」的縣市政府。因此，台北市政府可以說是全台地方政府中，最友善性別的公務體系與文化，但是北市政府在性別平權上的光榮歷史，已經被柯市長打破。

范雲說，過去歷任的陳水扁、馬英九、甚至郝龍斌市長，無論個人對婦女權益或同志平權，願意付出到什麼程度，沒有人公然讓反同人士進入原本應該守護性別平等的相關委員會，柯市府是第一個開大門歡迎不具委員資格的護家盟曾獻瑩列席發言的台北市府，性別團體不斷抗議柯市府就是充耳不聞，柯市長不但沒有阻止，還公然護航。

范雲痛批，柯文哲用行政權力讓台北市政府在性別平權上倒退，柯卻得到保守團體的認可、支持後，還想要用口頭上的進步價值，企圖欺騙那些心中仍有進步價值的選民，柯文哲在主權價值與同志平權價值的「前後不一」是不是非常相向？要和柯文哲談「價值」，就像要和柯談「公開透明」一樣，都是緣木求魚。

(中時 )