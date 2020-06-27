資深藝人施心慧是《群星會》歌手之一，事業巔峰時在歌廳駐唱時，最高曾1天進帳7萬多元，曾遭遇婚變的她日前上節目談及這段婚姻，透露前夫不僅曾要求她與小三「共事一夫」之外，還曾寄給她含禁藥成分的減肥藥，讓她險遭牢獄之災。

施心慧上節目談論婚姻。（影片／Youtube）

資深藝人施心慧上節目《命運好好玩》，她表示當年到泰國表演時與前夫相識，前夫更是追了她14年才讓這段戀情修成正果，當年她為了生第二胎到美國待產，一待就長達三年，後來回泰國與老公團聚時，才發現竟多了「小三和私生子」，當時前夫揚言小三沒有他活不下去，便提出「共事一夫」的要求，無法接受的施心慧便帶著兩個小孩遠走新加坡，兩人也就此斷了聯繫。

事隔多年兩人直到921大地震才在台灣相遇，當時前夫一見面就驚呼：「妳怎麼這麼肥！」事後竟從泰國寄了一箱3000顆安非他命減肥藥，害得施心慧跑了法院一年多，終於下定決心要離婚的她，前後跑了許多手續，花了一兩年時間才順利離婚。

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(中時電子報)