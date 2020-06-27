小聯盟官網透露陳偉殷遭水手隊釋出的消息，隨後他也透過臉書粉絲專頁證實，他寫下未來仍會繼續努力，陳偉殷透過經紀公司表示，接下來仍要尋求國外球團的機會。

陳偉殷去年季末遭馬林魚釋出，不過最後一年的合約薪水2200萬美金仍照領，並於今年2月與水手隊簽下小聯盟附帶大聯盟春訓合約，但僅在熱身賽投過2場，就因新冠肺炎影響全部賽季而喊卡，他於今年4月份返台後持續自主訓練，原本眼看大聯盟就要開季，一直在等消息的陳偉殷最後等到的是遭到釋出的悲報，不過他並不輕言放棄，未來仍會繼續努力。

陳偉殷透過經紀公司表示，「接下來仍會做好準備，尋求國外球團的機會。」陳偉殷去年遭馬林魚釋出時，就曾傳出日職前東家中日龍有意接觸，不過他曾在返台記者會說，回日本的確是一種考量，但當時考慮到美職仍是首選，因此寧願接受小聯盟合約，也想在美職給自己一年時間證明。

7個月內陳偉殷2度遭釋出，陳偉殷面臨棒球生涯最艱鉅的挑戰，目前看來中職仍不是陳偉殷的選項，先前富邦悍將總教練洪一中在閒聊時，曾提到希望陳偉殷能在中職退休，洪總表示，希望他回中職並不是為了薪水，而是希望他能回饋這個養育他的台灣棒壇，洪總認為陳偉殷能在中職打一年球後正式退役，這一年間出賽所帶來的效應對中職是好事，在日職退休並不算好選項，因為「落葉總要歸根」。

(中時 )