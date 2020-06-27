針對國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁日前談到前高市議長許崑源對時代力量高市議員黃捷的看法，引發外界議論紛紛。對此，黃捷今接收訪問表示，許崑源對大家都非常照顧，她不清楚原因李眉蓁為何要提起她，直言這種做法很不尊重。

李眉蓁日前在臉書發文感念許崑源，更提到許崑源對黃捷的印象。李眉蓁回憶。許議長曾說「黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途，我們讓她多一點機會表現」。李眉蓁告訴許議長，「黃捷有到你的靈前上香，笑著進來哭著出去，希望是想到你生前對她特別照顧，有感而發」。

對於李眉蓁的舉動，據綜合媒體報導，黃捷今接受媒體採訪時表示，大家在議會和議長相處，都知道議長很照顧每一個人。她不清楚李眉蓁為何要突然提起這個，有點特別拿來操作，高雄市長補選為何要扯到她？希望候選人可就市政討論和政見發表就好，這種做為很不尊重。

(中時電子報)