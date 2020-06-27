台中火力發電廠2號機啟動燃煤發電，引爆中央、地方「依法論法」角力戰！台中市政府法制局長李善植27日在臉書發表他的看法，他說中火口口聲聲說市府廢止許可證處分已被環保署撤銷，他們當然可以合法地繼續燒；他個人認為環保署撤銷處分是無效的處分；環保署直接撤銷市府行政處分，嚴重侵害權力分立及地方自治權，因此無效。

李善植說，他認為環保署之撤銷處分無效的主要理由如下：

一、 空氣污染防制屬於地方自治事項。(地方制度法第18條第9款、法務部及環保署官員的說法)

二、最高行政法院表示，行政程序法第111條第6款無效的行政處分，係指欠缺事務管轄且屬重大明顯情形，例如違反權力分立或職權分配之情形。

三、台中市政府行使地方自治權，受憲法及地方制度法保障。故依地方制度法第75條及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府之行政處分，應由行政院撤銷。(地方制度法的特別規定優先於行政程序法)。四、在我國憲政之組織架構下，環保署與台中市政府平起平坐；環保署直接撤銷市府行政處分，嚴重侵害權力分立及地方自治權，因此無效。

李善植指出，台中市政府環保局前因台電中部火力發電廠使用生煤超標，違規情節重大，廢止中火第2及第3號機組操作許可證。然而，行政院環保署於接受台電公司陳情後，竟自行發函撤銷中市府環保局廢止中火許可證之行政處分，台電仗勢有環保署背書保證兩部機組未被廢止，遂於6月24日晚間點火重啟第二號機組。

市府亦非省油的燈，為捍衛台中乾淨的天空，隨即前往稽查，表示中火第2號機之許可證仍屬廢止狀態，其無證貿然操作，顯然違法；中市府與台電各說各話，孰是孰非，猶待司法機關日後裁決，但中市府依法行政的立場，仍須嚴正表明，以昭公信。

李善植表示，台中市政府認定環保署之撤銷處分無效之主要理由，包括：

一、環保署之撤銷處分屬行政程序法第111條第6款之無效處分： 依行政程序法第111條第6款規定，行政處分欠缺事務管轄權限者，無效。又依最高行政法院108年度判字第476號判決，所謂「缺乏事務權限」，係指欠缺事務管轄且屬重大明顯情形，例如違反權力分立或職權分配之情形。

二、環保署之撤銷處分構成無效之主要理由：在我國憲政之組織架構下，環保署與台中市政府平起平坐。依照地方制度法第75條及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府之行政處分，應由行政院撤銷。

環保署刻意規避地方制度法及自身組織條例之要求，逕自發函撤銷台中市政府之行政處分，嚴重侵害權力分立及地方自治權，自屬欠缺事務管轄且屬重大明顯情形，依行政程序法及法院實務見解，環保署之撤銷處分，自始無效，中火第二、三號機組之操作許可證仍屬遭廢止之狀態。這就好像兄弟吵架，本應由父母定奪對錯，豈是兄弟一方說的算！

李善植強調，台電口口聲聲表示電力充沛、供電無虞，而中火第2、3號機組是否得以操作既有諸多爭議，甫有大學民調公布7成民眾反對重啟，台電何不等到司法調查告一段落，再來決定是否重啟。台電選在此時電力充沛的時點獨斷獨行，不僅師出無名，也傷害了中部居民的心。

(中時 )