家中廢電腦別急著丟，竹市回收生活節可換現金抵用券哦！為避免民眾家中棄置無用的廢資訊物品衍生環境汙染，竹市環保局即日起辦理「回收生活節」，民眾只要回收提交廢電腦、電視、乾電池等7類資源物，即可兌換10元到300元不等的現金抵用券。

市府指出，竹市「回收生活節」分為3C賣場及量販店兩個回收管道，方便民眾就近提交資源物兌換現金抵用券，為配合業者場地及人力調度，辦理日期與回收品項略有不同，籲請民眾特別留意。

資源物兌換條件及抵用券面額則包括廢可攜電腦（筆電、平板電腦）1台100元、廢主機1台150元、廢顯示器1台150元、廢鍵盤1台10元、廢電扇1台50元、廢乾電池1公斤20元、廢電視機1台300元，每人每項資源物限兌換3份，數量有限兌完為止，現金抵用券限於各辦理回收的3C賣場或量販店直接購物折抵使用。

回收管道為3C賣場者，辦理日期為即日起至10月31日，計有NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等3家業者，NOVA回收鍵盤、可攜電腦、主機、顯示器、乾電池等5類；順發3C量販店回收鍵盤、可攜電腦、主機、顯示器、乾電池、電風扇等6類。

量販店計有大潤發新竹湳雅店與愛買新竹店等2家業者，共計辦理12場次，7類資源物全數都可回收，其中電視機映像管14吋以上、液晶款32吋以上。

另，大潤發新竹湳雅店辦理6場次，日期為7月16日、7月23日、8月6日、8月20日、9月17日、10月22日的下午2點至4點；愛買新竹店辦理6場次，日期為7月18日、7月25日、8月8日、8月22日、9月19日、10月24日的上午9點30分至中午12點。

(中時 )