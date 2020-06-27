天氣逐漸炎熱，連續高溫竟導致魚兒因此死亡，高雄後勁溪近日有大量魚群暴斃，高雄市政府水利局派員打撈，發現魚屍重量高達10噸，採樣分析發現水中溶氧不足，估計是因高溫導致悲劇，目前正加強清掃屍體，也將進一步釐清案發原因。

據了解，後勁溪近日出現大量翻肚魚群，魚屍分布超過1公里，市府派出15名人力、2輛貨車、1輛夾子車、1輛吊車及1艘竹筏前往撈除，但魚屍數量多到難以估計，分布面積更是廣泛，市府預估要一星期才能清除完畢，魚屍重量更超過10噸。

環保局到場調查，發現周遭無異常排放情形，水中酸鹼值達到7.7，溶氧量僅2.9，導電度為1376μS/cm，水中溶氧嚴重不足，初步推測是因天氣太熱導致，將進一步釐清原因。

高雄市政府表示，民眾若在河道發現非法排放或其他汙染情形，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999專線，環保局稽查人員會立即前往查處。

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(中時電子報)