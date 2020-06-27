據《每日郵報》報導，墨西哥首都墨西哥市公共安全局長哈福奇的車隊，於26日清晨時遭毒梟以狙擊槍與手榴彈埋伏襲擊，不僅造成2名警員死亡與1位平民死亡，哈福奇也身中3槍，所幸送醫後並無大礙。經檢方初步調查，此案據信與哈利斯科州新時代販毒集團有關。

墨西哥首都墨西哥市公共安全局長哈福奇的車隊，遭毒梟以狙擊槍與手榴彈埋伏襲擊，不僅造成2名警員死亡與1位平民死亡，哈福奇也身中3槍。

報導指出，哈福奇（Omar Garcia Harfuch）根據監視攝影機畫面顯示，當哈福奇準備經過墨西哥城洛馬斯-查普爾特佩克區一處十字路口時，涉案毒梟先以一輛白色卡車擋住車隊去路，埋伏在車內的數十名武裝份子對車隊發動突襲，不僅將哈福奇的安全座車打得滿車彈孔，他身旁兩名警員也當場遭擊斃。

墨西哥情報機構「國家情報中心」表示，發動這場突襲的涉案份子，據信由當地最為惡名昭彰的哈利斯科州新時代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel）所策畫，特別針對墨西哥內高級安全官員。這也是自2008年墨西哥毒梟針對聯邦區公共安全官員發動攻擊後，再一次對墨西哥城高階警員發動襲擊。

墨西哥檢察官表示，毒梟集團於3周前就開始暗地雇用槍手刺客，並將其分為4個組隊，每隊共有7名武裝人員。檢察長辦公室透露警方目前已拘留了12名嫌疑人。

西哥城市長夏恩包姆（Claudia Sheinbaum）表示，哈福奇在重彈後送醫治療，所幸已脫離險境。當地媒體也指出，這場槍擊案也波及到鄰近座車，導致車內一位平民死亡，另也有同車人員中彈受傷。

(中時電子報)