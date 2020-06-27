陳漢典(左)擔任「一個都不能少」主揪，號召同學重返母校。（八大提供）

由黃子佼主持的八大綜合台實境外景綜藝節目《一個都不能少》，本週日節目大來賓邀請到陳漢典擔任主揪，號召同學重返母校-真理大學。節目中，陳漢典大一時期的曖昧對象驚喜現身，全場暴動嗨翻！一向反應快的陳漢典頓時語塞，只見他跳針般說著「哇！哇！哇！」害羞至極。

節目讓陳漢典再次與大學時期心儀的女同學相見，女同學大方談起眼中的陳漢典，「其實在大一認識漢典的時候，我就覺得他會紅！無論是他的個性還是特質，真的都很適合當藝人。」這番話讓陳漢典瞬間害羞，最後也感謝表示：「好久不見，其實我之前有看到妳的社群PO文，也知道妳現在過得很好，謝謝妳今天來。」除此之外，陳漢典當年授課老師也到場獻祝福！一出場就幫忙打關係，直接對黃子佼喊話：「你是名主持人，漢典要多多提拔 。」

老師透露跟陳漢典已經十幾年沒見面，第一次在電視上看到他，還是想了很久才想起來，笑著表示：「如果這次出席能讓他的節目更多人看，我也算是一種另類的『售後服務』。」接著黃子佼追問：「在電視上看到陳漢典會覺得是驕傲嗎？」老師竟不假思索妙答：「那時候覺得很可憐，很替我的學生打抱不平！」透露第一次看到陳漢典上節目時，是看到他一直被主持人整，「其實是心疼他，覺得陳漢典怎麼可以接受這樣的消遣。」語畢後轉頭勉勵陳漢典：「過程雖然辛苦，但只要能夠熬下去，等到黃子佼這批退役了以後，你就能取而代之了。」幽默的鼓勵方式也讓黃子佼聽後當場笑翻。

陳漢典感性分享最想重回大學時期單純的快樂，分享當時只要買個滷味在便利商店前就能跟朋友開心的聊到很晚，同時與同學約定每隔3年就要辦一次同學會，陳漢典說「謝謝你們出現在我的大學時光，你們每一位都是我最珍貴的朋友，也希望大家能一直保有赤子之心，面對人生各種挑戰。最重要的是，不要那麼久才辦同學會，讓我這一等就等了13年，我們就約定3年辦一次吧！」

(中時 )