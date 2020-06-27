36歲女星張韋怡2007年曾參加香港小姐選拔落選，後來她從無線電視藝員訓練班畢業出道，被封為「Q版小澤圓」。2014年她和富二代男友Michael Poon結婚，生下一子，最近她的小姑在網上開轟，批評張韋怡愛慕虛榮，夫家全部人都不喜歡她，又指兩人根本沒註冊結婚，引來張韋怡一一反擊。

據香港媒體報導，張韋怡最近在IG發文，指自己遇到十惡不赦的事，「看到最醜惡的靈魂」，強調絕不會原諒，不久其小姑就發長文點名要揭穿張韋怡的真面目，「開口閉口都是錢，全身只有一個包包是真的，就是我哥送的包包，貪財程度令人咋舌，妳收手吧！妳心地太差，這就是妳永遠無法坐正的原因」，爆料張韋怡和她哥哥至今沒登記，結婚6年仍不是法律上的夫妻。

張韋怡的小姑又說，全家都被張韋怡欺負過，連老人家都不放過，「我們全家都不喜歡妳」，又分享張韋怡用方法趕走公公身邊最好的工人，還把夫家給張韋怡兒子的100萬教育基金拿來給自己到北京念書，雙方可說正式鬧翻。

對此，張韋怡受訪時澄清和丈夫是「事實婚姻」，兩人在日本結婚，雖在香港沒有法律效力，又反批小姑寫的都是惡意中傷、扭曲事實的假消息，澄清到北京念書是花媽媽的60萬和她自己的私房錢，沒動用小孩教育基金，解僱工人則是因為對方會對孩子吐口水，她為保護小朋友才出此下策。

張韋怡也說，為了保護家人，自己願意繼續隱忍小姑的抹黑，認為時間能證明一切，昨她也在IG發文，寫下：「由頭到尾，有忍有讓有寬恕的一直是我，善良永遠不能留給邪惡的人！ 無了期的忍讓只會令魔鬼更張狂，我一直都是做好自己本分，無論工作、妻子、媳婦、母親、女兒身份，我問心無愧，對得住天地良心！」

(中時電子報)