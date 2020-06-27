高爾夫文摘《Golf Digest》慶祝創刊70年，他們精選幾篇往年的報導，其中一篇是調查美國男人在高球場對女性的接受度。2011年，LPGA女將Kim Hall(當年30歲)特地裝扮成5種造型「臥底」到高球場一窺男人的反應。

Kim使用的5種裝扮為：醜女打扮的新手、穿男裝的一流高手、甜美可愛的新手、普通外型的好手、職業選手(她自己)。

1.醜女打扮的新手。顯然沒人想和這種人打球。作者Pete Finch在球場假裝不認識Kim，他發現球場助教居然沒把Kim當成女人。重點是助教堅持只讓兩人一組，不讓他們加入其他人的組(通常4人一組)。Kim在這裡表現得很可悲，工作人員都幾乎要同情她了。

2.穿男裝的一流高手。這次有人跟他們同組了，但同組那兩個男人丟下他們就自行跑去揮桿。後來Pete要求4人一起打，對方勉強接受，見識到Kim的球技之後態度才有改善。Kim事後說她這輩子從來沒被人這樣當面忽視。

3.甜美可愛的新手。髮型重整、精心打扮過的Kim還沒開打就被商店工作人員纏上，同組的男人150碼外就在歡迎她。Kim打得很爛卻獲得稱讚，別組的男人也在看她，Pete故意抱怨她打得很差，但同組的男人都覺得沒關係。後來Kim要去上廁所，花了很長時間也沒事。Kim說：「我穿成這樣做什麼都不會被罵，其實這跟打球無關，就算在夜店和其他場合也一樣。」

4.普通外型的好手。同組的兩個男人不太高興，即使Kim打得不錯，他們的反應也很冷淡。換洞的時候他們走得飛快，後來Kim主動向他們攀話，當她說出自己是個年輕媽媽之後，那兩人就再也沒和她說話了。

5.職業選手(她自己)。過程跟「穿男裝的高手」雷同，同組兩個男人從Kim的揮桿就看出她是大行家。等到Kim坦承自己是LPGA選手，他們立刻興致勃勃丟了許多問題，包括她是否認識老虎伍茲(Tiger Woods)。顯然他們很高興「偶遇」職業選手，還可以向朋友吹噓。但在Kim亮出身分之前，他們根本只想逃離她。

調查結束後，Kim認為男人習慣跟男人打球，有個女人加入就不方便，很多事情和粗話都不能講。作者Pete則指出，一般人打小白球最恨碰到拖拖拉拉的人，女人的動作較慢而容易被排擠。對於那些故意忽視Kim的男人，Pete直言批評是性別歧視。

然而這篇「編輯精選」的文章讓高球迷大為不滿，「跟陌生人打球當然會有點距離，除非對方是俊男美女。」「所以我的穿著舉止會影響他人觀感？這還用你講？」「慢吞吞的女人讓4小時一場變成5個多小時。」「這個調查的取樣數是小學生等級的。」

其實在這幾次調查中，男人對於Kim高超的球技仍有反應(要真的很強)，並非只看她的外表。如果下次把種族、膚色因素也加進去，可能還會引起更激烈的議論。

(中時電子報)