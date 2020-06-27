端午連假，花蓮知名景點處處是人潮，旅宿業住房率達8、9成，餐飲業座無虛席，台開新天堂樂園這3天湧入近6萬人次，驗證旅遊業所說的「報復性旅遊潮」，台開說，疫情已趨緩，預告7月將推出振興3倍券加碼優惠方案，盼再引爆另一波人潮。

國內疫情逐步解封後，台開集團提倡善經濟概念「新經濟時代」到來，再加上蘇花改的便利增加自駕旅遊意願，安全道路迎來全台灣的朋友一起到花蓮旅行，花蓮再也不是遙遠的東岸。端午節4天連假，開啟了國旅市場的起點。

台開初估，新天堂樂園前3天湧入了近六萬人次，早上逛新天堂樂園、中午吃糖朝美食、下午暢玩台開心農場，一次滿足防疫期間悶壞的身、心、靈。

台開說，新天堂樂園搶在端午節連假期間，推出二手市集「搶錢大作戰」暖身場來搶市，第二波活動將在7月15日至7月底，第三波活動則是8月起至9月6日，廣邀花蓮鄉親將家中二手或復古珍貴商品，以再生、再利用、再改造之分享循環經濟，帶出3R新經濟價值-Reduce(減量)、Recycle(循環) 、Reuse(再利用)。將有70、80年代小傢俱、家飾品、留聲機、電玩主機、電玩遊戲、衣服、各式鞋款等，吸引了熱愛二手商品及復古商品的同好前來挖寶。台開也提出獎金刺激各攤位商家大力銷售自家二手商品，達到活動最大宗旨節能減碳與撙節開支。

台開同時預告，響應政府全力促進國旅消費振興經濟，新天堂樂園7月中旬將推出振興3倍券加碼優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3000元，就加碼提供優惠券(下次消費使用)。振興券消費館內各櫃位都享有多項優惠內容。

(中時 )