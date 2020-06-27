遊客在高雄多納一線天峽谷遇恐怖山崩，頓時塵土飛揚，天昏地暗。（圖／翻攝自網友臉書）

高雄茂林多納溫泉溪上游的「一線天峽谷」景觀奇特，端午連假湧入大批人潮前往觀光，不料昨日卻發生山崩意外，頓時幽靜山谷被沙塵暴掩埋，四周漆黑一片，一名林姓網友緊緊抱著女兒躲進石縫，一度以為真的要被活埋，還感性地在女兒耳邊說：「爸爸愛你」。幾秒後，網友帶著求生意志，在沙塵遮蔽陽光的情況下抱著女兒順水沖下瀑布游到岸邊，最後有驚無險安全逃出。

林姓網友說，一早便帶著溯溪同好前往多納一線天，一路邊走邊玩，然而就在架好繩索要把大家一個一個往上拉的時候，忽然一聲轟然巨響如同炸彈在眼前炸裂，不到幾秒沙塵撲面而來，他趕緊抱好女兒躲到石縫下，眼前一片黑，真的以為自己和女兒就要被活埋在山谷中，當時還附在女兒耳邊說了聲：「爸爸愛妳！」

幾秒後，網友帶著求生意志，在沙塵遮蔽陽光的情況下抱著女兒順水沖下瀑布並游到岸邊，才化解這場危機。「因為陽光完全被沙塵暴遮住了，什麼都看不到，我只能抱著她，順著水流直接衝下瀑布，流到岸邊後，我趕緊將女兒安置在高處，沙塵才慢慢散去！」雖然父女倆滿身泥濘，模樣狼狽萬分，但劫後餘生兩人都備感慶幸，而一同溯溪的好友也都安全無恙，林姓網友忍不住直呼「活著真好！」

(中時電子報)