嘉義縣朴子市文化里守望相助隊吳建豐（左）警察節當天接受嘉義縣警察局長廖宗山（右）的表揚。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市文化里守望相助隊邁入第17個年頭，目前有30名隊員，年齡從40到68歲，從事機車維修的隊員吳建豐上個月熱心協助一名單親媽媽返家，獲嘉義縣警察局的表揚；另一名隊員郭清水日前協助警方破獲竊盜案，失主感謝他們幫忙找回愛車，此事也成為文化里的一大佳話。

上周三晚間6點多，隊員郭清水家裡的電動腳踏車被偷，文化里長楊石旭得知後，趕緊連絡警方處理，透過監視器掌握到2名涉案少年；同時間，因愛車遭竊，郭清水鍥而不捨找尋，找了1個多小時後，皇天不負苦心人，終於在9點40分在朴子大同國小對面發現。

警方懷疑涉案少年躲在校園附近，立即前往追捕，順利逮到1人，隨後將另1名同夥逮捕到案，經查，這2名少年還涉及轄區內多起腳踏車竊盜案，他們專挑車主未拔車鑰的電動車及沒有上鎖的腳踏車下手。楊石旭稱讚，郭清水因鍥而不捨找尋愛車的毅力，成功協助警方迅速逮捕竊嫌。

另一名隊員吳建豐平時熱心助人，上個月1名住在新北市的張姓單親媽媽，騎機車打算到花蓮找正在念大學的女兒，行經嘉義縣時，機車突然故障，因之前在東石鄉港口宮拜拜時，不慎遺失包包，著急的她牽著機車一路走到朴子市海通路向民眾求助。

吳建豐透過楊石旭了解張婦狀況後，免費幫她換新輪胎、機油，讓張婦能順利騎回家，這種發自內心助民的精神，讓他獲得朴子警分局的推薦，在警察節當天接受嘉縣警察局的頒獎表揚。

(中時 )