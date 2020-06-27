為推廣台南市楠西區出產的芒果知名度，楠西區公所今年特別舉辦「愛文王芒果評鑑比賽」，27日上午在評審精挑細選下，由青農江政豪獲得冠軍，碩大的愛文色香味俱全，甜度高達17度，由市長黃偉哲頒發2萬元獎金與獎狀。

台南國際芒果節繼26日於走馬瀨農場熱鬧開幕後，第2場活動27日緊接著在百果之鄉的楠西登場，除了芒果比賽，還有各式市集攤位，不少遊客一早就擠在北極殿前廣場品嘗免費的鮮果、冰淇淋。

黃偉哲表示，台南是全台灣生產芒果最多的縣市，其中又以楠西區的產量最豐，愛文王芒果比賽辦在楠西可謂是實至名歸。黃偉哲說，今年的芒果生產是生產不夠，大家都用搶的，但市府還要舉辦芒果節，就是要讓多人知道優質的台南芒果，要讓日本的訂單、韓國的訂單一直來。

台南市農業局表示，楠西種植芒果的面積高達2000公頃，是全台灣最大的芒果產區，這次愛文王比賽邀請芒果專家劉銘峯、農改場課長張景興和嘉義大學教授林明瑩擔任評審，參選果農的芒果也必須符合農會認可的農藥藥檢合格資格，有30人參選，結果由楠西果樹產銷班23班班員江政豪獲得冠軍。

青農江政豪今年38歲，原在高雄造船廠工作，因外公年歲已高，5年前回鄉接下芒果園的工作，參加產銷班後，向班員學習交流，也加入外銷供果園，今年價格雖然低一點，外銷價每公斤仍可達85元；產銷班副班長也是楠西照興里的里長徐孟裕，此次也獲得第2名佳績。

(中時 )