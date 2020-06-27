轎車車頭幾乎全毀，零件散落滿地。（新北市汐止分局提供／張睿廷新北傳真）

76歲邱姓男子今日下午1時許駕駛自小客車載著3名家人要從汐止開往台北市，未料行經汐止大同路三段時不慎撞上前方56歲陳姓男子駕駛的清潔車，造成邱男與後座2名乘客多處擦傷，經送醫已無大礙，事發原因仍待警方調查中。

汐止分局表示，邱男當時疑似未注意車況，撞上停等紅燈的清潔車，導致這起車禍，轎車車頭全毀，所幸雙方皆無大礙，2名駕駛酒測值皆為0，目前詳細的肇事原因仍須進一步調查釐清。

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