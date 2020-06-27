今（27）日下午2時30分許，國道3號北上37.7K中和路段，7輛自小客車發生連環擦撞，所幸無人受困，僅84歲、63歲2名女子輕微擦傷、身體不適，隨後已送衛福部雙和醫院。現場影響外側車道及路肩，交通並未阻塞，經國道警察隊處理後，肇事車輛現均已移置。

(中時 )