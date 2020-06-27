曾是男人們的夢中情人「AV教主」蒼井空婚後生下一對雙胞胎，之後淡出演藝圈，專心在家相夫教子。近日她推出個人自傳，親自揭發過去不為人知的秘辛。值得關注的是，原來蒼井空的生日根本不是11月11日，就連年齡也是造假的。

蒼井空2002年出道，蘿莉的外表配上豪乳，因此又有「童顏巨乳」的美稱，一出道人氣就超高，還連續蟬聯雜誌年度AV女優第一名的殊榮。後來事業範圍跨足影劇，常在電視劇中客串，成功翻轉大家對她的印象。

（圖／翻攝自蒼井空臉書）

到了2017年1月18日，蒼井空正式表態自己已經不是AV女優，也不會再拍片了；隔年她宣布與DJ NON結婚，並且於2019年5月1日迎來雙胞胎兒子，升格人母。

近日蒼井空推出小說式自傳《夜過黎明後 蒼井空》，書中提及，自己的生日非對外公開的1983年11月11日，實際年齡其實已經39歲，而她的出生地在神奈川的鄉下，非繁榮的東京；她透露，會這麼做是因為AV女優的身份，不想要公開這麼多，但當時真的蠻有罪惡感的。

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(中時電子報)