台南市1名中年男子阿勝（化名），剛出獄又無一技之長，找工作四處碰壁，決心一試台南市勞工局代辦的照服員訓練班，取得結訓證書後進入機構工作，每天工作10小時，月薪達5萬元，找到穩定人生。

40歲的阿勝有個不完整的家庭背景，他幼時因父親騎機車載著母親及襁褓中的自己參加喜宴，在返家途中發生車禍，母親當場死亡，父親摔斷雙腿，父親車禍後終日自責藉酒澆愁，罹患嚴重憂鬱症，在家中上吊身亡。

阿勝與小兒麻痺的哥哥從小被阿嬤扶養長大，因家貧又害怕被瞧不起而誤入歧途，走向吸毒人生，甚至入獄服刑，直到成年後發現因為自己的行為，親戚不敢收留阿嬤，哥哥流落街頭。

阿勝出獄後身無技能又無家可歸，思考人生如何重新開始，得知勞工局正代辦照顧服務培訓班，才下定決心，參加照顧服務員訓練，並取得結訓資格。

阿勝現在社團法人機構擔任居服員工作，每天辛勤工作10小時，月薪5萬元，算為自己找到穩定的收入與人生。他說：「進入職場才了解什麼是社會責任，過去讓家人有太多的失望，現在的工作可以幫助別人又增加收入，同時擁有照顧阿嬤、哥哥及自己家庭的能力，開創穩定的人生。

台南市勞工局的照服員訓練課程，包括培育對照顧者的清潔、膳食、居家用藥安全的知識和技巧，還有提升活動與運動及輔具協助、急救概念及照顧服務資源等職能，不僅教職能，更提供就業協助。

(中時 )