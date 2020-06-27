台灣推動長照2.0的10年計畫已邁入第3年，民間的長照產業增多，聘任合格照服員的需求提高，台南市勞工局自2017年開辦照服員訓練班，從每年4個班暴增現為35班，照服員市場仍供不應求。

台灣正打造高齡友善家園，台南市長黃偉哲去年宣布每年投入21億的長照相關預算提供各項服務與建設，民間自去年起開始大量成立長照公司，業者需聘用領有合格證照的照服員，照服員市場一下子供不應求，轉而要求政府多開班培訓。

取得照服員合格資格有兩個門路，第1是考取丙級證照，這項門檻較難，增加的名額有限，台南市勞工局另開一扇門，民眾參加照服員訓練班，經過110小時的課程，畢業考試成績合格，就可取得結訓證書，憑藉證書，一樣可擁有照服員資格。

台南市勞工局2017年開班培訓，第1年僅4個班，2018年瞬間暴增為35班，甚至有業者等不及，向勞工局申請自訓自用，台南市成為全台開班數最高的城市，代表長照產業將是台南市未來發展的重點。

一般來說，長照機構的照服員月薪都有3萬元以上，民間長照公司派到府服務的居服員，若接案量足夠，月薪可達4萬元，甚至更多，這樣的薪水條件在南部工作市場已跨越基本門檻。民眾願意投入照服員職缺，長照產業越容易推動。

台南市長照產業是未來新興市場，正在產業成立、政府培訓雙方合作下衝量，對在地高齡化社會做好穩固的服務準備。

(中時 )