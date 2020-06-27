先前傳出會有聯合ABL、SBL兩大聯賽和中華白隊的「共好杯」，預計在9月9日舉辦，但經過24日的會議協商之後，卻意外破局，也讓目前台灣球迷無法看到2大聯賽球隊同場較勁。

對此展逸國際行銷公司回應，「共好盃是個大賽事，在2-3個月的時間內統籌完畢，但近日各隊因為票房、賽制和賽程等，造成意見分歧，所以今年才決定暫停，或許明年仍有機會舉辦。」

籃協也在今日發出新聞稿做出回應，謝典霖理事長表示。為了促成台灣籃壇大團結，下周起將陸續與各球團會面，當面溝通化促成對話與共識，期盼共好盃賽事能夠順利舉辦。

從目前共好盃籌辦的現況，可以理解現階段對於跨聯盟球隊間之賽事雖然深受球迷期待，但仍有許多地方須待克服與溝通，其中不僅僅是SBL與ABL球隊間的差異，更包括ABL與SBL制度上的不同。

謝典霖深知在此一時刻台灣籃壇團結的重要性，將於端午連假後，陸續前往各球團當面溝通協調，實際了解各球隊之需求，希望共好盃賽事在今年度成功舉辦，讓球迷能夠欣賞到期待許久的籃球盛宴。

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(中時電子報)