新竹縣政府推動有機安全農業、有機營養午餐等，協助農民爭取農糧署的溫室、溫網設備補助，期望能號召青年返鄉。（莊旻靜攝）

新竹縣轄內具有不少有機蔬菜農場，新竹縣長楊文科在2019年9月推動縣內國中、小營養午餐採用有機蔬菜政策，並鼓勵農友加入供應行列，農業處也協助農友爭取行政院農業委員會農糧署的相關補助，去年獲得核定補助溫室、溫網面積為2.6公頃，今年亦有農友成功爭取，力推有機安全農業。

現行國中、國小營養午餐採用在地有機蔬菜政策，初期以1周2次方式推動，此學期結束後即滿1年，供應量達324.36公噸。楊文科表示，為了讓學生吃得健康，由農業處、新竹縣農會成立有機蔬菜供應平台，協調調度、供應等，期望能讓小農有穩定收入，並帶動有機農業發展，也期望能號召青年農友返鄉。

農業處協助農友申請農糧署溫（網）室暨設施（備）補助計畫，包含環境控制、生產設備等，期望能提升農民生產效能及效率，去年獲得核定經費面積有2.06公頃，今年截至6月止，則協助爭取2.03公頃溫室設置，獲補助農民則為位於湖口鄉的青年農民曾晧真。

曾晧真跟隨獲得十大神農獎的縣內知名有機農民吳文岳學習，今年6月初成立立安有機農場，與妻子共同經營，生產季節蔬菜，包含芥蘭菜、小白菜、空心菜、莧菜等多種短期葉菜類，採十字花科與非十字花科輪作，

曾皓真學習吳文岳的農場SOP生產作業方式，提升單位面積產能，除了供應學校的有機營養午餐外，也以小包裝的方式販售，獲得小家庭青睞。曾皓真說，由於家中長輩茹素，身體卻仍有狀況，因緣際會至吳文岳的信勢有機農場學習4年，此次投入有機蔬菜行列，雖然較耗費心力，但消費者的好評，也成為他的動力。

(中時 )