丁噹在綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季組七人隊伍「艾瑞巴蒂」登台演出演唱人氣樂隊「新褲子樂隊」的嗨曲，由隊長丁噹首先亮嗓開唱，以擅長的飆高音，第一聲高音就拉起全場觀眾期待值，不少網友評「丁噹的存在證明了Vocal在一個團的價值」、「丁噹開口我雞皮疙瘩都起來了」，連唱帶跳的舞台，丁噹的女團初登台就大獲好評。

（圖／相信音樂提供）

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雖最終「艾瑞巴蒂」組現場票數抱憾輸給另一7人組，因此隊友劉芸和許飛慘糟淘汰，身為隊長的丁噹也自責落淚，她坦言自己因為完美主義一直在訓練中對隊友要求頗多，自覺給大家帶來了壓力，更自嘲是「最煩人的隊長」，不過十餘天共同訓練、生活，也讓隊員們感情日增，紛紛安慰哽咽的丁噹「沒有（做的不好）」、「票不少了」。

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雖然上一期播出內容中，「艾瑞巴蒂」組似乎在分詞環節產生「矛盾」，但本期內容中，丁噹巧用黃曉明傳授的「明學」技巧，在隊友們七嘴八舌討論時，拿出音樂組長的「威嚴」，主動擔下歌曲中比較複雜的部分，還霸氣控場「都聽我講」，現場不但沒有姐姐發火，隊友還為丁噹的積極表態鼓掌，氣氛融洽，請她主導分配歌詞段落，看得出「艾瑞巴蒂」組的默契在一次次磨合中愈來愈深厚，姐姐們的團魂在一次次練習中也更加緊密相連。

《乘風破浪的姐姐》於下周五12:00芒果TV播出。

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(中時電子報)