彰化縣大城鄉東港村三林橋附近農地堆積的垃圾山，狂燒3天2夜，總算撲滅。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大城鄉東港村三林橋附近農地堆積的垃圾山，狂燒3天2夜，總算撲滅。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大城鄉東港村三林橋附近農地堆積的垃圾山，狂燒成煉獄。（大城人的大小事／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大城鄉東港村三林橋附近農地堆積的垃圾山，狂燒成煉獄。（大城人的大小事／吳敏菁彰化傳真）

非法堆置場，一再發生惡火狂燒！彰化縣大城鄉三林橋附近農地堆積的垃圾山，24日下午開始焚燃，由於面積龐大，滅火不易，連燒兩天，村民哀號「救救我們鄉！」，形容「熊熊烈火像地獄一樣，空氣汙染、黑煙亂竄」26日才滅火，27日又局部復燃，村民要求嚴辦。

偏遠大城鄉東港村三林橋附近被惡意堆放成垃圾山，這次大火狂燒兩天三夜之前，就已有過多次燃燒的紀錄，村民懷疑是業者堆積垃圾到一定程度，就放火直接燒掉，實在是太誇張了，難道是因偏鄉就這樣肆意妄為嗎？「能不能別再讓這類事情一再發生」。

彰化縣消防局第四大隊動員打火弟兄已連續兩晝夜徹夜不歇滅火，但堆積量體太龐大，堆埋著木材、塑膠物和各式各樣的垃圾，這處滅了、那處悶燒出又竄出了火焰，濃煙嗆人、飄散惡臭，賠上健康地在搏鬥不休，初估燃燒300平方公尺並動員重型挖土機一邊翻覆、一邊滅火。

費了九牛二虎之力，總算平息，但27日又一小撮復燃，迅速撲滅，附近住戶無奈，真的很無力，只能默默地忍受它三不五時燒起來、飄出惡臭，為什麼可以堆放這麼多垃圾？

環保局長江培根表示，邱姓承租人未經主管機關許可於土地堆置廢棄物及從事廢棄物儲存、清除、處理業務，粗估堆置至少4000立方公尺，上個月派員和芳苑分局到場會勘， 5月21日已依違反廢棄物清理法報請臺灣彰化地方檢察署偵辦

。

環保局指出，土地所有人仍應負善盡管理之責，倘承租人收受大量廢棄物後即置之不理，後續依法土地所有人將須付出龐大清除廢棄物清除費用而得不償失。

芳苑警分局業己積極調閱監視器追查出入車輛，因案發現場地處偏僻，將往外擴大調閱，並配合消防局釐清起火原因，追究到底。

(中時 )