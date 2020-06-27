端午連假27日結束，桃園市警局研判國道1號湖口至楊梅、國道3號關西至大溪早上就會有大量車流湧入，提醒民眾可多利用台1線或者台61線。另外桃園市風景區管理處也說，連假期間拉拉山湧入最多遊客，旅遊警示一度亮起紅燈。

桃園市警局表示，連假最後一天，民眾將大量北返上工，國道北上路段、車站將有大量人車潮。研判28日早上起，國1湖口至楊梅、國3關西至大溪路段，將有大量北上車潮。民眾可以利用台1線或者台61線替代。此外桃園、中壢火車站、高鐵桃園站也會有大量北返遊客進出，警方也會加強交通疏導，確保交通順暢。

另外連假期間大量遊客出籠，風管處表示，桃園以拉拉山是遊客最熱門景點，25日一度亮起紅燈，26日也有黃燈，不過都持續不長。風管處也說，一般而言，4天連假的中間2日會有最多遊客，首日次多，最後一日最少。但還是會比一般的周末較多。

大溪老街商家則說，這幾天遊客出現「報復性旅遊」，遊客數量與疫情發生前差不多。不過業者也說，更希望政府可以管控好疫情，以免再有本土案例，讓遊客不敢出遊，觀光景點周遭攤商又要陷入困境。

(中時 )