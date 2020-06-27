蘋果iPhone 12系列手機預計9月發表，越接近新機亮相時間，爆料傳聞也跟著滿天飛，除了先前外界預期有4款5G機型外，近日又有國外分析師爆料，iPhone 12也將推出2款4G版本，原因在於5G網路覆蓋仍未全面普及，4G手機還有市場需求，由於入手門檻較低，可望提供菜鳥果粉更親民的選擇。

外媒報導，Wedbush分析師Daniel Ives認為，全球5G布建仍需要較長時間準備，因此提供價格昂貴的5G iPhone或許有些浪費。他認為，4G版可能將作為 iPhone 12系列的入門款，核心處理器配置等與5G版相同，但採用LCD螢幕，而不是較昂貴的OLED螢幕。

推估4G版的iPhone 12價格為549美元起；iPhone 12 Max售價為649美元。

不過，有分析人士持不同看法，認為iPhone 12系列集成的5G基帶，可以兼容所有網絡版本，儘管4G款可以降低成本，但對蘋果來說，反而會稀釋新機的市場佔有率，畢竟5G和新造型才是新一代iPhone升級的重點。

在此之前曝光的消息，2020年蘋果將推出4款全新iPhone12系列，全部支援5G網路，包括入門款5.4吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Max，採用雙主鏡頭；高階款6.1 吋 iPhone 12 Pro 和6.7 吋iPhone 12 Pro Max，採用三鏡頭的設計，全系列搭載5奈米打造的A14處理器。預計 5G基本款價格為649美元。

(中時電子報)