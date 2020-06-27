廢除考試院及監察院，牽動修憲；黨政人士今天表示，總統府、民進黨、政策會與立法院黨團，已籌組因應廢考監及相關配套的專責平台，由總統府副秘書長李俊俋負責。

李俊俋表示，立法院6月30日排定臨時會議程後，總統府預計7月初啟動拜會立法院長游錫堃及朝野各黨團行程；目前規劃分成兩批，考試院正副院長及考試委員所有被提名人在前、監察院長及委員被提名人在後。

黨政人士認為，民進黨身為執政黨，對於廢考監相關議題，包括相關配套，哪些機關變成獨立機關，哪些職權轉到相關部會，都必須審議研議提出方案。

李俊俋曾是前總統陳水扁執政時期擔任總統府憲改辦公室主任、第8屆立法院修憲委員會召委；他說，廢除考監是民進黨長期以來的主張，很高興終於見到曙光，立法院下會期修憲委員會組成後，朝野能夠共同討論啟動修憲。

李俊俋日前在臉書發文以「廢除考監，國民黨千萬嘜走」；今他再度強調，廢除考監絕對不是民進黨國會多數就能獨力完成，不是民進黨在國會說廢掉就可以廢掉，這是憲法議題，門檻相當高；立法院通過提案公告後6個月內送全民修憲複決，修憲複決的門檻要公民總數一半以上、須915萬票。

他還說，更重要是，原來考試院或監察院所處理的涉及憲法層次的職權，例如考試、銓敘、保障、撫卹、退休、任免等相關憲法權責，以及監察院的彈劾、糾舉及審計權等必須有所配套、權責轉移及過渡期間的設計，不是說廢掉就沒事了。

現行台灣的修憲門檻及流程分為兩階段：首先必須由全體立法委員四分之一的提議，四分之三出席，出席委員當中的四分之三做成決議，方能完成第一階段；接著就必須在公告半年內提起「修憲複決」，由全體國民經由公投對於修憲內容作出決定，通過人數需為選舉人總額半數以上同意，目前約為915萬人，比總統大選蔡英文總統得票數817萬還高上許多，門檻確實不低。

(中時 )