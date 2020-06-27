1090627汐止車禍

新北市汐止區大同路三段，今天(27日)下午大約1點多，一輛轎車突從後方衝撞清潔車，造成轎車裡1家4口輕微受傷，且車頭嚴重凹陷、衝撞導致變形，4人目前已送往汐止國泰醫院，車禍也影響1車道交通，員警獲報後已到場處理。

(中時電子報)