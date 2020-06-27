新北汐止轎車撞清潔車 1家4口受傷送醫 16:362020/06/27 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北汐止轎車撞清潔車 1家4口受傷送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1090627汐止車禍 新北市汐止區大同路三段，今天(27日)下午大約1點多，一輛轎車突從後方衝撞清潔車，造成轎車裡1家4口輕微受傷，且車頭嚴重凹陷、衝撞導致變形，4人目前已送往汐止國泰醫院，車禍也影響1車道交通，員警獲報後已到場處理。 (中時電子報) #轎車 #汐止 #清潔車 #衝撞 #新北 #轎車 #車禍 #意外 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 亂倒垃圾 新北環保局扣貨車 04:102020/06/23 地方新聞 2020兩岸共祭人文始祖伏羲慶典 在新北先嗇宮舉行 07:202020/06/23 兩岸 疫情影響投資詐騙攀升 新北警拍宣導片防詐 16:472020/06/23 寶島 端午連假將至 新北中大型醫院門診時段這裡看 14:042020/06/23 寶島 李婉鈺申請回鍋民進黨 新北黨部：將報請中央黨部核准 14:242020/06/23 政治 新北果菜公司 夏日快閃水果特賣 15:112020/06/23 寶島 解禁拚經濟！ 淡海輕軌聯手觀光工廠 免費送「卡哇伊」列車橡皮擦 17:482020/06/23 寶島 搭淡海輕軌 送卡哇伊列車橡皮擦 04:102020/06/24 地方新聞 擴大紓困最後申請日將截止 新北核率達97％ 09:102020/06/24 政治 新北振興配套不如北市、桃園 議員憂振興券流往他縣市 11:402020/06/24 生活 社會熱門新聞 慘！男花738萬買藍寶堅尼 「交車20分鐘」就撞爛 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 陽明山仰德大道嚴重連環撞！7人輕重傷 - 意外 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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