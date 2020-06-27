為了使行走更加便利、無障礙，新竹縣政府配合中央辦理騎樓整平計畫，在湖口鄉民族街至湖口火車站周邊商圈騎樓、中山路2段至湖口站前商圈騎樓等路段，透過翻修整平方式，讓動線更加流利。

新竹縣長楊文科表示，因應高齡化社會到來，身心障礙者並非是無障礙空間唯一需求者，通用空間的設置更加有必要，他政見的核心概念為「老中青幼通通照顧」，因此也期望透過騎樓整平計畫，給用路人方便行走的空間。

此次施作範圍為湖口鄉「民族街－湖口火車站周邊商圈之騎樓」，長度約130公尺，以及「中山路二段－湖口站前商圈之騎樓」，長度約126公尺，此案總工程經費470萬元，由中央補助380萬、縣府自籌90萬，酉維工程顧問有限公司調查、規畫並監造，由景佑土木包工業施工，考量到商家意願，採取兩側順平銜接，或是全面翻修整平。

新竹縣工務處表示，湖口站前商圈多為商家，有業者擔心施工影響生意，或是對工程品質有所疑慮，因此意願較低，且騎樓為私有財產，代為改善需經同意，因此工程技術難度不高、經費也不多，在與業者、居民協調，卻成為工程主要挑戰，須徵得所有權人同意。

工務處長林鶴斯表示，改善工程大致完成，僅剩1戶店家因裝修交屋尚未完成，預計全案於7月完工，配合公共通行空間檢討改善，也提升高齡者、身障者的安全，透過無障礙的人行空間，也能改造、美化市容，進而刺激商圈經濟活動。

(中時 )