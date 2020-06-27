由資策會教研所創辦的「台北市運算思維實驗教育機構」在26日發布聲明，不再招生新生，引發許多家長不滿，該機構家長發布聲明表示，校方與家長為達成共識，卻片面發出聲明稿，未與家長溝通非常不尊重，家長並發出5點質疑，認為學校辦學有疏失。

台北市運算思維實驗教育機構2019年5月首度招生，共有14名學生就讀，但26日該機構在官網發出聲明，決定不再招收新生，家長提出質疑，認為第一學年未結束，機構就決定停止招生續辦，將辦學視同兒戲，且機構發出的聲明也有不實，根本未辦理家長溝通會。

家長提出質疑，去年招生說明會，運思實驗教育機構提供102頁的招生資訊，且包含8年的課程內容，但現在卻停辦，當初的招生資料是在訛詐家長和學生，另外，運思實驗教育機構表示，當初設立實驗機構未取得資策會董監事同意，但現在卻說不續招及現有14位學生能否唸完學程也必須經董監事同意，邏輯根本不通。

北市教育主任秘書陳素慧說，該機構107學年度提出申請，有3年辦學招生計畫，如決定在109年停止辦學，應與家長充分溝通、安置學生。

(中時 )