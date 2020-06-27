被粉絲暱稱為「蒼老師」的前AV天后蒼井空2017年宣布引退，2年前她閃電宣布嫁給DJ男友NON，不久傳出懷孕喜訊，去年5月她剖腹產下雙胞胎兒子，成為二寶媽，最近她在網誌自曝，自己並非1983年出生，連生日11月11日也是假的，一切是為了當年出道當AV女優所捏造的資料，她今年真實年紀其實是39歲。

蒼井空18年前以寫真女星身分出道，不久跨足AV女優界一砲而紅，以童顏與性感身材獲得廣大人氣，挾著這股人氣蒼井空也開始發展演員身分，2017年她在推特上回應網友，宣布已正式離開AV圈，去年她晉升人妻跟人母，也常分享幸福家庭現況。

最近蒼井空出小說式自傳《夜過黎明後 蒼井空》，她在網誌宣傳時自曝說謊過去，坦言當年因AV女優身分造假了出生年月日，出生地點也非東京，而是神奈川的鄉下地區，令她很有罪惡感，但也強調大家可以繼續把雙11看做她的生日，自己也會這樣下去。

(中時電子報)