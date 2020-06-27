EX-亞洲劇團將藝術節的宣傳單巧妙設計，可翻折成「愛心票券夾」的邀請函，期以邀請朋友參與，達到振興藝文與產業目標。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府推出貓裏表演藝術節系列活動，邀請17個表演藝術團，安排國樂、西樂、舞蹈、戲劇、偶戲等22場精彩表演。其中系列活動之一的「貓裏‧實驗‧中正堂」邁入第4年，今年將推出2檔精彩好戲，EX-亞洲劇團更將傳單變成「愛心票券夾」，將藝文融入生活，邀請親友一起走進劇場欣賞演出。

EX-亞洲劇團將「黑盒子劇場」概念引進中正堂，將觀眾席移置舞台上，近距離欣賞國內外優質、新型態表演。今年貓裏表演藝術節系列活動之一的「貓裏‧實驗‧中正堂 Season 4」，邀請新樂舞舞團演出《大風吹》，8月15至16日將首度以黑盒子劇場形式表演，帶來5段精彩舞碼接連吹動心境。

EX-亞洲劇團將於9月4到6日演出印度著名經典文學劇作《雨季的美麗與哀愁》，作品在台灣首度上演，內容題材透過導演藝術手法，豐沛的愛情、親情、思鄉情對應你我生活。2檔好戲即日起開放購票，《大風吹》搭配《雨季的美麗與哀愁》聯票特惠價200元，優惠至30日止。

EX-亞洲劇團為吸引民眾欣賞好戲，將藝術節的宣傳單巧妙設計，可翻折成「愛心票券夾」的邀請函。EX-亞洲劇團行政總監林浿安表示，將傳單設計為票券夾，不僅可以收納演出票券，也能成為邀請朋友參與的卡片，藉由分享過程豐富彼此生活，真正達到振興藝文與產業目標。

(中時 )