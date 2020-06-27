原先只是一場單純的冥婚的儀式卻居然破獲盜屍疑雲！大陸河南1名男子2019年12月十，為了幫親戚辦冥婚，需要1具剛過世的女子遺體，後來與一名郝姓男子談好，以13萬元人民幣（約58.5萬元新台幣）代價尋找「對象」，但女子遺體運來時，郝姓男子卻說不出女屍名字，事後經警方調查發現，原來女屍竟是郝男找從殯儀館盜來的。

受委託辦冥婚的男子，竟從殯儀館偷來一具女屍。（圖／Reuters）

這名住在河南的曹姓男子為完成親屬的願望，以58.5萬元新台幣，找來郝男協助找冥婚對象，郝男後來又找來趙男，以7.5萬元人民幣（約33.75萬元新台幣）代價買女屍。沒想到這名趙姓男子，竟與1名張姓男子到河南省輝縣1座殯儀館盜女屍，然後找人開救護車，佯裝女屍是「有憑有據」從山西運送到河南的延川縣賀家灣鄉曹家溝村。

當女屍送抵後，曹男多次詢問女屍身分，但這名救護車駕駛根本答不出來女屍來歷，曹男當下認為女屍來路不明，心生畏懼不敢草率行事，找來警方了解，最終破獲這起盜屍案，郝男和協助運屍等同夥，都依涉嫌侮辱屍體罪被逮捕。

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(中時電子報)