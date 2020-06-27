2020大安沙雕音樂季主題「環遊世界」，主雕呈現鎮瀾宮、湖心亭、國家歌劇院及路思義教堂等台中知名景點。（王文吉攝）

設計總監王杰率10名沙雕師創作18座絕美沙雕，呈現日本淺草寺雷門與晴空塔、埃及金字塔、義大利比薩斜塔等13國地標。（王文吉攝）

設計總監王杰率10名沙雕師創作18座絕美沙雕，呈現世界五大洲等13國地標。（王文吉攝）

2020大安沙雕音樂季打造巴黎鐵塔，讓民眾免出國，世界景點一次看。（王文吉攝）

2020大安沙雕音樂季打造柬埔寨吳哥窟，讓民眾免出國，世界景點一次看。（王文吉攝）

2020大安沙雕音樂季打造日本淺草寺雷門，讓民眾免出國，世界景點一次看。（王文吉攝）

設計總監王杰率10名沙雕師創作18座絕美沙雕，呈現世界五大洲等13國地標。（王文吉攝）

大安海水浴場遊客如織，大小朋友開心戲水，還有風箏衝浪玩家在海上挑戰騰空翻躍，熱鬧滾滾。（王文吉攝）

大安濱海旅客服務中心游泳池湧入戲水遊客。（王文吉攝）

2020嗨ON大安環遊世界沙雕音樂季27日登場，18座絕美沙雕呈現13國地標，包括日本淺草寺雷門與晴空塔、埃及金字塔、義大利比薩斜塔等，讓民眾環遊五大洲。開幕當天大安聲友音樂會邀請創作歌手魏嘉瑩、超人氣樂器女聲團體安妮塔克等熱力開唱，湧入數萬遊客。

「嗨ON大安環遊世界」由設計總監王杰率10名沙雕師創作，首創「中台灣最大共構式沙雕」以埃及艷后、金字塔與獅身人面像驚豔全場；「Q版海洋觀景平台」除可一覽大安海景，還能俯視沙雕展區，台中知名景點鎮瀾宮、湖心亭、國家歌劇院及路思義教堂盡收眼底。

大安沙雕音樂季開幕暨宣傳記者會27日在大安濱海樂園舉行，市議員李榮鴻、楊典忠、施志昌等到場共襄盛舉。開幕首日風和日麗，大安海水浴場遊客如織，數萬遊客湧入海灘享受日光浴，大小朋友開心戲水，還有風箏衝浪玩家在海上挑戰騰空翻躍，熱鬧滾滾。

觀旅局長林筱淇表示，大安沙雕音樂季十年有成，觀光人次年年攀升，去年短短三周吸引50萬人次參觀。因疫情出國禁令尚未解除，為紓解大家無法出國旅遊的遺憾，透過海砂無限可能，雕塑成一座座世界知名景點，受惠國旅大爆發，16天展期有信心再創紀錄。

林筱淇也提到，台中打敗宜蘭、屏東等城市，獲選國旅縣市排行前三名。除「環遊世界」絕美沙雕展，也精心規劃「日日fUN心玩」環遊世界明信片塗鴉樂與親子沙雕DIY等活動，以及街頭藝人表演等，歡迎大家來趟大安輕旅行，賞沙雕、享美食、觀海景、宿好旅。

(中時 )