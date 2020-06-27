新北市長侯友宜體驗公園裡的各項嶄新設備。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜體驗公園裡的各項嶄新設備。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜去年到北歐考察，返國後推動公園全齡化改善計畫，中和區錦和公園於今年3月開放民眾體驗，試用期間民眾多以正面評價稱許，今（27）日新北市農業局綠美化環境景觀處舉辦「新北全齡公園綠動服務上線啟動儀式」，宣布新北市第一座全齡公園綠動服務正式上線，同時今年度將完成3座全齡公園及50座特色共融公園。

錦和全齡化公園，由新北市府各機關通力合作而成，綠美化環境景觀處為平台統籌、城鄉局建置無障礙的空間，打造專為長者設計的運動體健場所，再由衛生局挑選適合長者使用的體健設施，搭配QRcode影片說明如何操作設施及新北動健康APP，並導入已培訓完成的運動指導員及社會局佈老志工在現場指導長者們使用器材及運動，訓練身體機能。

新北市長侯友宜上午特地出席啟動儀式，同時親自體驗各項嶄新的設施，侯友宜表示，所謂的全齡公園，從最小的小孩子到最年長的長者，每個人都可以在運動公園裡面找到他們需要的。

侯友宜指出，新北市一直朝著綠色城市發展，公園的綠美化、植栽普及化，也引進更多動健康的設備，讓動健康在所有的公園、綠地處處可見，讓大家活得更健康，讓新北市的成為最有品質、最健康、快樂的好城市。

(中時 )