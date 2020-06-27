端午節連假面臨國旅復甦旅遊潮，國道5號、蘇花改出現大量車潮，而交通部長林佳龍日前則是呼籲民眾做聰明用路人、趨吉避凶，但說法引起開車族不滿。對此，名嘴李正皓在政論節目中則是表示，「根本毫無規劃，你可以做很多事情，都遠比你講風涼話來的好」。

李正皓在政論節目「關鍵時刻」中，開玩笑地說「從來沒有覺得加班這麼愉快過，不然要在高速公路上塞36小時」，他提到這次墾丁當地估湧入5萬人、花蓮東大門夜市連假首日一晚湧入了2萬人，可是那些車潮誰來消化？問題是在國五、蘇花改就大塞了。

李正皓進一步批評，不只花東，南投溪頭、宜蘭五峰旗瀑布也都湧入大量車潮，但讓大家不開心的是，交通部完全沒有任何規劃 ，林佳龍還說做聰明用路人，「我們不要你道歉」，你可以做很多事情，像是蘇花改一線道改兩線道，還有花東火車的加班車規劃，都遠比你講風涼話來的好。

李正皓也批，接下來還有暑假，這次就把大家嚇壞...現在應該擬出回程方案啊，「我不需要你修正說法，而是修正作法。」

(中時電子報)