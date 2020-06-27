朱學恆臉書貼文。(取自臉書)

端午連假國5大塞車，許多用路人苦不堪言，但交通部長林佳龍卻表示要「當個聰明用路人」，招來各界批評。而今日林佳龍也回應外界批評，表示會反省改進。對此，宅神朱學恆表示，他很想辦一個向林佳龍道歉的活動。

日前國道塞爆引發民怨，但沒想到林佳龍受訪竟表示，「聰明的用路人能趨吉避凶」，引起輿論譁然。對此，林佳龍修正說法，指他是想請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，但民眾並未買單。今日林佳龍在臉書發文滅火，表示這兩天發言造成爭議，他會虛心反省，並持續改進回應外界的批評指教。

針對林佳龍這兩日言論引起爭議，朱學恆在臉書上表示，「感覺佳龍最近蠢蠢欲動，很想要舉辦向佳龍道歉運動會」，並吸引大批網友留言回應，其中不少網友還大呼對不起部長。

網友們留言回應，「對不起林部長，我不該住宜蘭，星期三去台北辦公，回家花了4小時，是我該死，我不聰明！」、「對不起林部長！大家連假應該都待在家裡，不應該出門消費玩樂，促進經濟的」、「對不起林佳龍部長，我不該出門前沒趨吉避凶，倒致大家都塞車」

(中時電子報)