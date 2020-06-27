端午節連續假期才剛開始，國道5號就連續塞車32小時，交通部被各界質疑分流工作不力，交通部長林佳龍稍早透過臉書指出，與高速公路局提出4項可強化的管制措施，其中包含檢討高乘載、差別費率誘導分流等。高公局表示，連假後會檢視相關數據，尋求改善方法。

林佳龍今在個人臉書粉絲團上連續貼出3篇文，皆與國5塞車有關，他指出，這2天自己的發言引發爭議，對於各界的指教，他虛心自省，唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應。

林佳龍表示，國人普遍認知到塞車是因為旅遊人數大爆發，但還是希望看到政府盡心努力改善的態度。誠如一些網友所言，需要的是同理而非說理，自已先前的表達方式確實不夠精確，他也願意修正；當然，交通部也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題。

林佳龍今日前往坪林交控中心視察，了解國5壅塞的問題，他強調，這次端午連假，國5已採行高乘載、較嚴格的匝道儀控、大客車專用道及優先通行措施，幾乎將所有管制措施都用上。然而需求仍遠大於雪隧負荷量，未來因應大量且集中的車流，交通部應可以進一步強化管制措施。

林指出，今日與高公局討論到可以強化的4項管制措施，包含檢討高乘載的時段與範圍、設計更細緻的時段／路段的差別費率、確保公共運輸的服務能量、加強宣導利用台9和台2等替代道路。

高公局回應，連假過後會研究此次假期的交通樣態，與學者共同研議更有效、可行的交通管制措施。

(中時 )