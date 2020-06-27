【1】讚嘆自然之美 誠品行旅The Lounge夏季甜點內蘊哲思

對許多人都會飲食男女而言，甜點具有療癒、解憂魔力，台北誠品行旅點心房主廚陳松輝則是一個「非典型」甜點主廚，他總是以主觀的情思轉化為讚頌生命的創作，喚起人們重視氣候變遷對自然界所造成的影響。這個夏天，〈 The Lounge〉全新推出「食境漫旅」夏季系列甜點，陳松輝又以5款甜點為大自然縮影，企圖引領旅人以不同的視野與思維關懷地球。

【2】楊枝甘露變身網美系蛋糕！微甜室主人細說網銷王道

港式甜湯〈楊枝甘露〉也能變身西式蛋糕，這是網購甜點名店〈微甜室． MJ Handmade Patisserie〉的「驚夏創藝」。芒果，是夏天的代名詞，台灣的芒果又是「世界無敵香，宇宙無敵甜」，每至盛夏，坊間各式以芒果為主要食材入饌的甜點大量出籠，為型塑差異化賣點，並讓自家商品在市場「得到關注」，〈微甜室〉的主人呂侑桐及主廚周媚虹這對夫妻檔想到了〈楊枝甘露〉，單是命名就讓人充滿好奇，成了熱賣商品。殊不知，除了〈楊枝甘露蛋糕〉，這個夏天〈微甜室〉另外還設計了同樣用芒果為主題的〈夏日芒芒優格蛋糕〉，以及用「超級食物」酪梨作的〈酪梨黛斯蛋糕〉呢。

【3】世界甜點冠軍陳立喆挑戰成功 不加砂糖蜂蜜蛋糕開賣

世界甜點冠軍陳立喆研發出業界唯一「不加砂糖的蜂蜜蛋糕」，這款「L.Z.黃金蜂蜜蛋糕」標榜單純使用蜂蜜的香與甘帶出整份蛋糕的靈魂。由於傳統蜂蜜蛋糕不加砂糖很難成型，此一作法是糕點業的一大突破。另外，蜂蜜中所含的單糖，不需要經消化就可以被人體吸收，對婦、幼特別是老人和愛吃甜點的人們更是一大福音，可以無負擔地享受幸福的滋味。

(中時電子報)