美國國會參、眾兩院跨黨派重量級議員周五提出新法案，預計每年撥款3200萬美元（合台幣9560萬元）供聯邦政府公務員到台灣參加2年研究交流項目在台灣學習、生活與工作，以此強化美台關係並「推進美國在印太地區的價值與利益」。

《美國之音》報導，這個名為《台灣研究獎學金法案》(Taiwan Fellowship Act)是由參議院外委會亞太小組民主黨資深議員馬基(Edward Markey)、外委會成員魯比奧(Marco Rubio)、眾議院外委會亞太小組主席貝拉(Ami Bera)及外委會亞太小組資深共和黨議員約霍(Ted Yoho)共同提出。

議員們在一份共同聲明中說，此法案仿效美國與日本之間成效良好的「曼斯費爾德研究獎學金」(Mansfield Fellowship)項目，設立一個為期2年的研究交流項目，讓美國聯邦政府行政、立法及司法部門雇員到台灣學習、生活與工作。專案結束後，學員可以在返回原來服務單位時「更好地推進美國在印太地區的價值與利益，特別著重於加強美國與台灣的戰略夥伴關係」。

馬基參議員表示，「在中國有計劃在全球舞台孤立台灣之際，讓我們最有資格的公務員到台灣交流，是我們對台灣毫不動搖承諾的公開展示」。「美國與台灣2300萬人民活躍民主的戰略夥伴關係，持續在各個領域加強交往與合作，《台灣研究獎學金法案》以建立持久的個人與專業關係深化美台合作，那個關係在兩年派駐台灣後還可以持續很久。」

約霍眾議員表示，《台灣研究獎學金法案》是一個早就應該做的投資，以支持美國聯邦政府中台灣專家的專業發展，這個項目對於加強美台關係極為重要，法案將強化未來多年美國在印太地區的存在和專長，對日漸遭到中共威脅的地區恢復穩定極為必要。

法案規定，這個項目由美國國務卿設立，提供不少於10個名額的兩年研究計畫，聯邦雇員以暫時借調到美國在台協會的身份參加專案，並且由國務院及美國在台協會決定其工作內容。條文規定，第一年學員在台灣將學習中文與台灣的人民、歷史與政治環境；影響美國與印太地區關係的議題。第二年，學員將在國務院及美國在台協會同意下，在台灣的政府機構，包括國會辦公室、行政部門，或與美國政府有聯繫的民間機構工作。

(中時電子報)