台中市政府有意在興建媽祖雕像，引發部分環保團體及地方人士反對，27日並在大安沙雕音樂季展區旁演出行動劇，希望爭取民眾支持「大安園區成為台灣中部西海岸第一個青年文化休閒聚落」。觀旅局長林筱淇指出，尊重環保團體，但不予回應相關議題。

快閃行動27日下午1點半在大安沙雕展區旁舉行，20多位表演者以衝浪等各種海上活動的休閒裝扮扮唱唱跳跳，展現熱情與活力。「海天一線、生態無限，打造黃金海岸線」反對團體在現場宣揚理念之後，接著將散入各處，以個別的造型和表演，向民眾繼續爭取支持。

大台中轉型城鄉運動行動聯盟發言人、建築設計師陳禎萍表示，大安園區擁有優質的沙灘和海浪，已經開始有衝浪愛好者前來逐浪，而附近的生態保護區資源豐富，連結高美濕地，與本地的歷史文化古蹟，非常適合發展以生態和文化為主的休閒創意產業，可以鼓勵年輕人進駐形成聚落，這才是長遠發展的作法。

牛罵頭文化協會總幹事吳長錕也到場力挺，他認為，地方建設需要從在地的聲音出發，大甲、大安、外埔應自行盤點資源、文化資產等，除了社會責任更要企業經營，文化要自己著手去做，並且要讓年輕人一同投入。

(中時 )