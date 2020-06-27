仰德大道車禍

陽明山仰德大道1段27日下午4點9分發生嚴重車禍，1輛銀色休旅車疑在國安局前衝撞外側機車，再推撞前方中型巴士，造成機車上3人受傷，休旅車則撞擊路邊水泥護欄後停止，休旅車吳姓駕駛自稱煞車失靈，打算摩擦山壁，不料撞擊機車，而車上一家4口也受傷送醫。

45歲游姓機車騎士下午4點多行經仰德大道1段，車後載77歲男子以及5歲兒子，行經仰德大道1段，車道正要變成雙線道時，遭後方休旅車撞擊，並將整輛機車往前推撞中型巴士右後車尾，並往前甩飛50公尺遠，5歲男童則有血胸、身上大面積擦挫傷。

24歲吳姓休旅車駕駛，車上載有父、母以及姊姊，一家人上山出遊後，打算返回新北市永和住處，行經事故路段，發現煞車失靈，打算摩擦山壁，減緩車速，不料還沒碰到山壁就撞上機車，最後撞擊國安局停車場旁的水泥護欄停止，車上4人輕傷送醫。

巴士行車紀錄器顯示，休旅車撞擊機車後仍沒有減速，還不斷往前推行，將機車車上3人撞飛，順著彎道往前拋飛50公尺遠，吳姓駕駛並沒有酒駕。

(中時電子報)