溪湖糖台小火車26日被翻覆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖糖台小火車26日被翻覆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖台糖小火車26日被貨車撞翻，幸好270名乘客無礙，官網本公告27、28日兩天停駛，沒想神速修復，趁著端午連假人潮熱絡，27日下午就復駛了，遊客很興奮，但地方也免擔憂，指出肇事在貨車司機，但台糖沒有設置柵欄等安全措施，路口也沒有維安人員也有責任，應該要搭起更完善的安全網。

這次小火車翻覆，掀起震驚，警方調查，26日下午黃姓貨車駕駛疑似恍神，沒看到平交道有閃警示燈、沒聽見鳴笛聲，一頭就撞上糖廠的觀光小火車，車尾車廂翻落鐵軌掉落東螺溪，幸好列車上的270名遊客都獲救。

溪湖警分局今天依公共危險罪嫌將黃男移送，並按道路交通管理處罰條例裁罰1萬5千元至9萬元，吊扣駕照一年。

在地里長何炳樺則質疑火車撞翻，讓遊客走2、3公里回車站，只用「退票」處理，怎麼檢討讓小火車行駛更安全的機制都沒有，馬上就為了搶著連假生意又復駛，台糖小火車不是正式的交通工具，沿線經過10多個路口，大型路口要實施護欄，小型路口是不是應該要請工作人員管制，怎麼保障安全？

溪湖糖廠營運處表示，事故後馬上進行檢修，漏夜修復，毀損的火車頭和撞歪的枕木，確定可以正常行駛，才會在官網重新公告，車禍肇責還有待國家安全委員會調查，並強調溪湖糖廠小火車是根據鐵路法設置，每年都經過交通部檢驗合格。

(中時 )